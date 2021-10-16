أموتو يقود هجوم المصري أمام الموارد المائية الأوغندي

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أعلن التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة سلطات الموارد المائية الأوغندي، المقرر لها بعد قليل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وجءا التشكيل على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: أحمد مسعود



خط الدفاع: أحمد شديد قناوي، عمروموسى، إسلام صلاح، كريم العراقي

خط الوسط: فريد شوقي، إيزي ايميكا

وأمامهما الثلاثي: محمد عنتر، إسلام عطية، حسن علي

خط الهجوم: أوستن أموتو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد شحاتة، حسين رجب، محمد جريندو، كريم علاء، زياد فرج، عصام ثروت، حجاج عويس.