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طلب إحاطة لإعادة تشغيل مصنع «أعلاف رشيد»

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طلب إحاطة لإعادة تشغيل مصنع «أعلاف رشيد» طلب إحاطة لإعادة تشغيل مصنع «أعلاف رشيد»

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تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزير والتجارة الداخلية، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشأن توقف مصنع رشيد للأعلاف عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات، مما يتسبب في سخط كبير لدى نفوس أهل الدائرة ،محذراً من إنتشار الشائعات التي تتناول محاولة بيع أرضه بعد توقفه عن الإنتاج طوال الفترة الماضية ،

واضاف النائب أن المصنع يعد صرح صناعي كبير على مساحة ١٠ أفدنة وتم إفتتاحه في عام ١٩٨٩، وكان يعمل بطاقة إنتاجية تُعادل ٩٠٠٠ طن شهرياً، وكان ينتج نوعيات الأعلاف المختلفة ،مؤكداً أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لم تقم بأي عمليات تطوير أو تجديد للمصنع ،ولم تقم بصرف أي تمويل له حتى يقوم بعمله بصورة منتظمة ،

وطالب عضو مجلس النواب، رئيس المجلس بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أقرب وقت، وإتخاذ قرار بتشغيله، مشيراً إلى أن عودته للعمل يساهم في توفير فرص عمل لأبناء الدائرة من الشباب، ودخول رأس مال جديد يساعد على تنشيط حركة التجارة بمحافظة البحيرة.

المصرى اليوم

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