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مهرجان الجونة السينمائي يفتتح معرض المخرج البولندى كريستوف كيشلوفسكى (صور)

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مهرجان الجونة السينمائي يفتتح معرض المخرج البولندى كريستوف كيشلوفسكى (صور) مهرجان الجونة السينمائي يفتتح معرض المخرج البولندى كريستوف كيشلوفسكى (صور)

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افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة معرض المخرج البولندى الشهير كريستوف كيشلوفسكى، وهو إحياء للذكرى الخامسة والعشرين لوفاته.

معرض كريستوف كيشلوفسكى
معرض كريستوف كيشلوفسكى

وصمم وجهز المعرض منسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسي أبوسيف.

معرض كريستوف كيشلوفسكى

ويضم المعرض 23 ملصقا من متحف السينما في لودز، وكلها مستوحاة من أفلام كيشلوفسكى وحضر الافتتاح انتشال التميمي مدير المهرجان وبشري رئيس العمليات والمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان ومنسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسي أبوسيف.

معرض كريستوف كيشلوفسكى

المصرى اليوم

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