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الاهلي يغادر «نيامي» عقب مواجهة الحرس الوطني مباشرة

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الاهلي يغادر «نيامي» عقب مواجهة الحرس الوطني مباشرة الاهلي يغادر «نيامي» عقب مواجهة الحرس الوطني مباشرة

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قرر الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي، بقيادة بيتسو موسميانى، مغادر النيجر، عقب بمواجهة الحرس الوطني، فى المباراة التى ستجمع بين الفريقان عند الخامسة و النصف مساء اليوم السبت فى نيامي عاصمه النيجر فى مباريات دور الـ32 لبطولة دورى أبطال افريقيا.

وتغادر بعثة الاهلي، عاصمة النيجر مساء اليوم السبت عقب لقاء الحرس الوطني، حيث تتحرك من ملعب المباراة إلى مطار ديوري هاماني مباشرة لبدء رحلة العودة للقاهرة، ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي مطار ديوري هاماني بالعاصمة نيامي في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويواجه الأهلي فريق الحرس الوطني بطل النيجر مساء اليوم السبت في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. وخاض الأهلي مرانه الوحيد بالنيجر أمس الجمعة في نفس توقيت المباراة، وعلى الملعب الذي يستضيف اللقاء، ويبعد عن فندق إقامة البعثة قرابة 20 دقيقة .

المصرى اليوم

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