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الأهلي يقترب من ضم «موهبة دكرنس»

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الأهلي يقترب من ضم «موهبة دكرنس» الأهلي يقترب من ضم «موهبة دكرنس»

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اقترب مسؤولى النادى الاهلي من التعاقد مع عمر البكري الملقب بـ «موهبة دكرنس» بعدما أشاد به العديد من نجوم النادى الاهلي، الذى يعملون مع اندية القسم الثانى، ويعرفون امكانيات اللاعب الفنية و البدنية ، حيث تم وصفه بانه نسخه طبق الأصل من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي

و اعلن الخضر ابراهيم رئيس نادي دكرنس فى تصريحات تليفزيونية، عن انتقال عمر البكري لاعب الفريق الى صفوف النادي الاهلي حيث قال الخضر ، ان البكري يكتلك امكانيات كبيرة جدا

واضاف الخضر ابراهيم ان النادي اللاعب قد تلقى عدة عروض من اندية الدوري الممتاز الا ان مسئولو النادي الاهلي قد نجحوا في حسم الصفقة لصالحهم بمقابل مادي مرضي لجميع الاطراف.

المصرى اليوم

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