«الكاف» يحتفل بعيد ميلاد دبابه الأهلي أليو ديانج

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احتفلت صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعيد ميلاد المالى أليو ديانج نجم خط وسط النادى الأهلى الـ 24، والتي تنتظره مواجهة مهمة مع فريقه اليوم السبت أمام الحرس الوطنى بطل النيجر، والتى ستنطلق فى تمام الساعة الخامسة و النصف مساء.

ونشرت صفحة الكاف على «تويتر»، فيديو لأبرز لمسات أليوم ديانج معلقا عليها: «عيد ميلاد سعيد لنجم خط وسط الأهلى آليو ديانج الذى يُكمل اليوم عامه الـ24».

ولعب ديانج قبل الأهلى لناديين فقط هما دجوليبا دى باماكو المالى ومولودية الجزائر ، وتبلغ القيمة السوقية للنجم المالى 2 مليون يورو، وفى 5 يوليو 2019 أعلن الأهلى تعاقده مع اليو ديانج قادماً من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم، مقابل مليون و100 ألف يورو، ويكاد يكون أليو ديانج هو قطعة الشطرنج المفقودة التى كان يبحث عنها الأهلى منذ رحيل محمد شوقى ومن بعده حسام غالى وحسام عاشور، الذين كان يتسم أداؤهم بالفدائية، قبل أن يجد ضالته فى الدبابة المالية ديانج، لينهى أزمة الدفندر بصفوف الفريق الأحمر