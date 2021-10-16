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أكثر من 32 ألف مستفيدة من حملة أكتوبر لسرطان الثدي ببيشة

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أكثر من 32 ألف مستفيدة من حملة أكتوبر لسرطان الثدي ببيشة أكثر من 32 ألف مستفيدة من حملة أكتوبر لسرطان الثدي ببيشة
فريق من التوعية والصحة المدرسية وعدد من الندوات بالمدارس والجامعات

أكثر من 32 ألف مستفيدة من حملة أكتوبر لسرطان الثدي ببيشة

كشفت صحة بيشة عن وصول عدد المستفيدات من حملة أكتوبر لسرطان الثدي تحت شعار "كيف كنت.. وين صرت" منذ انطلاقها إلى أكثر من 32 ألف مستفيدة، وشملت المستشفيات والمراكز الصحية ومدارس وجامعات البنات.

وأوضحت صحة بيشة أن جميع مراكز الرعاية الأولية بدأت التوعية الصحية المكثفة عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي في تحقيق نسب شفاء عالية جداً والحد من الوفيات والإعاقات التي يسببها المرض.

وتم تكوين فريق من التوعية الصحية والصحة المدرسية وإقامة عدد من الندوات في مدارس وجامعات البنات تناولت نفس الموضوع، وكذلك إقامة معرض في الروشن مول للتوعية والرد على استفسارات مرتادي المول.

وأضافت صحة بيشة أن الطريقة الأمثل للكشف المبكر عن سرطان الثدي هي الفحص الإشعاعي للثدي (الماموجرام)، وتم توفير ثلاثة مراكز للكشف المبكر في مستشفى الملك عبدالله ومستشفى تثليث العام وعيادة المرأة والطفل بالروشن مول، ويتم استقبال السيدات من عمر 40 عامًا إلى عمر 69 عامّا بتحويل من المراكز الصحية والفرق الصحية المتواجدة في المعارض والمدارس لإجراء الفحص بدون موعد مسبق.

يذكر أنه تم استقبال عدد 400 سيدة للفحص بالأشعة (الماموجرام) وعدد 32 ألف مستفيدة من التوعية الصحية عن طريق المحاضرات والندوات ومواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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