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شاهد.. السيطرة على حريقين اندلعا في غابات قريتين جنوب الطائف

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شاهد.. السيطرة على حريقين اندلعا في غابات قريتين جنوب الطائف شاهد.. السيطرة على حريقين اندلعا في غابات قريتين جنوب الطائف
تفاعل من "الزراعة" بتعاون "المدني".. ودعوة للتخلص من المخلفات

شاهد.. السيطرة على حريقين اندلعا في غابات قريتين جنوب الطائف

تمكنت فرق وحدة بني مالك ممثلة في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بالتعاون مع الدفاع المدني، من السيطرة على حريقين اندلعا في غابات قريتي موبل والبردة التابعتين لمركز ثقيف جنوب الطائف.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن فرق وحدة بني مالك تمكنت بتوفيق الله من تقديم الخدمات المساندة وذات العلاقة بالتعاون مع فرق الدفاع المدني لإخماد حريقين اندلعا في غابات قريتي موبل والبردة بمركز ثقيف والحد من انتشارها.

وأكد "القاضي" أن عمليات المسح الميداني لمراقبة الغابات والآثار الناتجة عن تلك الحرائق مستمرة بإشراف ومتابعة مدير وحدة بني مالك؛ وذلك لحماية ما تبقى من الأشجار والتأكد من عدم عودة النيران للاشتعال مرة أخرى -لا قدر الله-.

وأشار إلى أهمية المحافظة على التنوع البيئي، وخاصةً الغطاء النباتي والتصدي لكل ما يتسبب في الإخلال بتلك المنظومة البيئية؛ حيث تجوب فرق مراقبي الغابات والمراعي معظم الغابات والمنتزهات الوطنية بمحافظة الطائف بشكل يومي لرصد المخالفات وتحقيق مبدأ الاستدامة البيئية.

ودعا "القاضي" المزارعين ومربي الماشية والمتنزهين للتخلص من المخلفات الزراعية بالطرق الصحيحة واستخدام الحاويات المخصصة للشواء أثناء التنزه والتأكد من إطفاء النار بعد الانتهاء؛ وذلك لتلافي حرائق الغابات المدمرة للبيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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