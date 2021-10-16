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محافظ الشرقية يُتابع أعمال إصلاح ماسورة مياه الشرب بشارع بورسعيد بالإبراهيمية

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محافظ الشرقية يُتابع أعمال إصلاح ماسورة مياه الشرب بشارع بورسعيد بالإبراهيمية محافظ الشرقية يُتابع أعمال إصلاح ماسورة مياه الشرب بشارع بورسعيد بالإبراهيمية

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة الابراهيمية، أعمال إصلاح كسر بماسورة مياة الشرب بشارع بورسعيد بميدان الصاغة بالمدينة.

وأوضح رئيس المركز، أنه تم إرسال النوبتجية المسائية بالمجلس، لشفط تراكمات المياه من شارع بورسعيد بواسطة معدات وسيارة شفط المياه الخاصة بشركة مياه الشرب وتحويلها على الصرف، نتيجة كسر ماسورة مياه الشرب والتي تسببت في إرتشاح المياه بالشارع وإعاقة حركة المواطنين والسيارات، والبدء في إصلاح ماسورة المياه صباح اليوم، استجابة لشكاوى أهالي المنطقة.

قدم أهالي مدينة الابراهيمية الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى، لسرعة الإستجابة وتقديم الحلول العاجلة للمشكلات الطارئة، حرصاً منهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

المصرى اليوم

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