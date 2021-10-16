فيلم كباتن الزعتري ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي

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يعرض فيلم كباتن الزعتري للمخرج المصري علي العربي لأول مرة في العالم العربي بمهرجان الجونة السينمائي والمقام في الفترة من 14حتي 22 أكتوبر ضمن المسابقة الرسمية لقسم الأفلام الوثائقية بعد ترشيحه لـ 15 جائزة ومشاركته في 82 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا بما في ذلك Visions Du Reel و Human Rights Film Festival في برلين و CPH: DOX.

تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي وتم اختياره ليكون ثاني أفضل فيلم في المهرجان. كباتن الزعتري من إنتاج Ambient Light (مصر) وحصل على دعم من العديد من المؤسسات الدولية خلال مراحل الإنتاج المختلفة. وقد أمضى علي العربي، مخرج ومنتج الفيلم، 8 سنوات في العمل على فيلم كباتن الزعتري في مخيم الزعتري بالأردن مع المنتجين المشاركين آية دوارة، أمجد أبو العلاء، مايكل هنريكس، والمنتجون الاستشاريون مارك لطفي، دانيل ج شالفين. Dog Woof هو الموزع الدولي للفيلم بينما تتولى شركة Film Clinic Indie Distribution توزيع الفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يعود الفيلم إلى الجونة بعد حصوله على عدة جوائز ضمن القائمة القصيرة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة. تدعم الرابطة الدولية للمواهب الناشئة في مجال الأفلام (IEFTA) الفيلم ضمن شراكتها مع مهرجان الجونة السينمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحت شعار المهرجان سينما من أجل الإنسانية. وتؤكد المفوضية أن الأفلام المصنوعة من أجل التأثير الاجتماعي هي أداة إيجابية مهمة.

وترحب بمفهوم سينما من الإنسانية. قال بابلو ماتيو، ممثل المفوضية في مصر: "كباتن الزعتري هي قصة قوية تتحدى التصورات النمطية عن اللاجئين، وتلمس قلوب الجمهور، مما يساعد الناس على النظر إلى اللاجئين بطريقة جديدة". شارك الفيلم وحصل على دعم من معهد تريبيكا السينمائي ومهرجان مالمو للفيلم العربي وجود بيتش بيروت وميديمد ماركت. كما تم اختياره من بين ستة مشاريع تم اختيارها للعمل الجاري في برنامج Final Cut. يتابع كابتن الزعتري قصة صديقين محمود وفوزي يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن ولديهما حلم أن يصبحا لاعبي كرة قدم محترفين بينما يواجهان الواقع الصعب في حياتهما.

على الرغم من كونهم محبوسين في مساحة لا توجد بها مرافق أو فرص للتدريب، إلا أنهم يظلون متفائلين ويمارسون الرياضة يومًا بعد يوم. عندما تزور المخيم أكاديمية رياضية مشهورة عالميًا، تتاح لكليهما فرصة لتحقيق هذا الحلم. نهاية. معلومات اساسية بدأ علي العربي كمخرج ومنتج وثائقي في دريم تي في (مصر). واصل إنتاج أفلام وثائقية لـ ZDF و Stern TV Germany و National Geographic في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ف

ي عام 2015 ، أسس العربي شركة Ambient Light ، وهي شركة إنتاج مقرها القاهرة حيث يركز على مواضيع مختلفة ذات صلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل نزوح اللاجئين وحقوق المرأة والطفل. يعمل العربي حاليًا على العديد من المشاريع الإقليمية والدولية ، بما في ذلك انتاج مشترك للفيلم الطويل أسطورة زينب ونوح للمخرج يسري نصرالله. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي وكالة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمساعدة وحماية اللاجئين والنازحين قسراً والأشخاص عديمي الجنسية ، والمساعدة في العودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج المحلي أو إعادة التوطين في بلد ثالث.