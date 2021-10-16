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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تعقيبه على كلمة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج خلال الاحتفال بافتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، إن جزاء من مشكلة الدولة خلال الفترة الماضية كان يكمن في الافتقار إلى البيانات المحددة والدقيقة، مشيرا إلى أن الدولة تقوم حاليا بجهود من أجل التحول إلى الرقمنة بهدف تكوين رؤية واضحة في كافة القطاعات بما يتيح إعطاء كل إنسان حقه وإنهاء الممارسات غير السليمة مثل الاستيلاء على الدعم بدون وجه حق وغيرها من الممارسات.

وفيما يتعلق بقضية التأمينات والمعاشات، أكد الرئيس السيسي التزام الدولة بدفع أموال المعاشات التي تأتي من استقطاعات الرواتب وتدخل في صناديق يتم استثمارها لتحقيق عوائد يتم منها إعطاء الناس مستحقاتها.

وأشار إلى أن المعاش كان يتم احتسابه على أساس الراتب الأساسي وبالتالي كانت المعاشات ضئيلة، كما حدث إهدار لجزء من هذه الأموال في الماضى.

ولفت إلى أن الدولة تقوم حاليا بدفع 180 مليار جنيه سنويا من موازنة الدولة ولمدة 30 عاما قادمة لضمان وصول المعاشات كاملة لنحو 9 ملايين شخص مستحق للمعاش على أن يتم الانتهاء تماما من تسوية هذه المشكلة بحلول عام 2052، مشددا على أنه المطلوب الآن عند تصويب الأوضاع الانتباه لعدم تكرار المشكلة مع الأجيال القادمة.

وأضاف «أننا نحتاج إلى ما بين 2-3 تريليونات جنيه لبناء 5- 6 ملايين وحدة سكنية»، مشددا على أنه لايستطيع الصمت في مواجهة المشكلات وإنما يسعى إلى مواجهة التحديات والبناء والتغيير ليكون على مستوى الأمانة أمام الله والتاريخ والمواطنين.

وشدد على ضرورة الوعي والتوصيف الحقيقي لمشكلاتنا، مشيرا إلى أن حجم الخسائر المباشرة التي تكبدتها الدولة المصرية في 2011 بلغ 400 مليار دولار بما يتعادل 6 تريليونات جنيه وكادت الدولة أن تتعرض وقتها إلى الدمار نتيجة توصيف غير حقيقي للواقع.