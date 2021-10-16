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لأول مرة في بالإسكندرية.. حاضنة تكنولوجية افتراضية جديدة لدعم الابتكار وريادة الأعمال

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لأول مرة في مصر بالإسكندرية.. حاضنة تكنولوجية افتراضية جديدة لدعم الابتكار وريادة الأعمال لأول مرة في بالإسكندرية.. حاضنة تكنولوجية افتراضية جديدة لدعم الابتكار وريادة الأعمال

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قال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الاسكندرية، أنه لاول مرة بالجامعات المصرية، تقوم الجامعة المصرية اليابانية بإنشاء حاضنة تكنولوجية افتراضية لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد للشركات الناشئة بدون التقيد بنطاق جغرافي والمساعدة على تشجيع ريادة الأعمال والابتكار.

وأضاف:«أنه يوجد بالاضافة إلى الحاضنة الافتراضية الجديدة،يوجد حاضنة تكنولوجية أخرى لربط البحث العلمي بالصناعة بهدف دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأشار إلى أن الحاضنة تستهدف خلق شراكات تنافسية في مجالات اقتصادية متنوعة وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على إنشاء شركات منبثقة من الأبحاث المنتجة داخل الجامعة وتشجيع الطلاب على إنشاء شركاتهم الناشئة بدلا من انتظار الوظائف.

وقال الدكتور وائل محمود مدير الحاضنة التكنولوجية بالجامعة، أن مكتب «الجايكا» بالجامعة يعمل على دعم الحاضنة عن طريق تقديم دعم للشركات المنبثقة عن مخرجات أعضاء هيئة التدريس في هيئة توفير مرتب مهندس أو مساعد باحث لمدة تسعة أشهر للمساعدة في تحويل المخرجات البحثية لمنتجات.

المصرى اليوم

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