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وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيمات كورونا بإدارات المرور والمراكز الجديدة

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وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيمات كورونا بإدارات المرور والمراكز الجديدة وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيمات كورونا بإدارات المرور والمراكز الجديدة

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تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إدارة المرور بمدينة الزقازيق، لمتابعة عمل الفرق الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين المترددين علي إدارة المرور، والعاملين بالإدارة بلقاح المستجد كوفيد١٩، وتم التأكد من انتظام سير العمل، ومتابعة تطعيم المواطنين من عمر ١٨ عام فأكثر، وقياس العلامات الحيوية وتقديم الخدمة لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور هشام مسعود ، أنه وفقاً لخطة الدولة الوقائية تم بدء العمل بالمراكز الجديدة لتلقي المواطنين لقاح كورونا وذلك "بإدارات المرور، وساحات المحاكم، والشهر العقاري بالمحافظة"، وذلك من خلال التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، وكافة أجهزة الدولة المختلفة، بهدف الحفاظ على الوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل البلاد، ونشر المناعة المجتمعية، حفاظاً على صحة المواطنين، وتم إعداد مراكز للتطعيم بهذه المقرات بالمحافظة، بالتنسيق مع المسئولين بكافة الجهات المعنية، وتوفير الفرق الطبية الثابتة اللازمة يومياً لتطعيم المواطنين المترديين علي هذه الجهات لتلقي الخدمات المختلفة، وكذلك تطعيم العاملين بها.

كما أكد وكيل وزارة الصحة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.

المصرى اليوم

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