الجالية المصرية فى النيجر تؤازر الاهلي امام الحرس الوطنى

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حصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في النيجر، على موافقة بحضور الجالية المصرية في نيامي لمباراة الأهلي أمام الحرس الوطني.

ومنح بطل النيجر٤٠ دعوة للنادي الأهلي لحضور مسئولي السفارة والجالية المصرية المباراة بعدما تم الاتفاق على ذلك خلال الاجتماع الفني الذي عقد أمس " الجمعة"

ويواجه الأهلي فريق الحرس الوطني مساء اليوم السبت في الخامسة والنصف بتوقيت القاهر، على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رئيس بعثة الأهلي في النيجر، قد أكد أن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بالموافقة على حضور ٧ آلاف و٥٠٠ مشجع لمباراة الأهلي والحرس الوطني