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محافظ الغربية يناقش مشروعات الصحة في مبادرة حياه كريمة بمركز زفتى

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محافظ الغربية يناقش مشروعات الصحة في مبادرة حياه كريمة بمركز زفتى محافظ الغربية يناقش مشروعات الصحة في مبادرة حياه كريمة بمركز زفتى

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اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مع مسئولي جهاز تعمير الساحل الشمالي ومديرية الصحة بالغربية، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات قطاع الصحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بمركز زفتى.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الموقف الفعلي لمشروعات قطاع الصحة بزفتى البالغ عددها (٢٩) مشروع تتوزع بين (٣) مشاريع إنشاء جديد، (١٩) مشاريع إحلال وتجديد وعدد (٧) مشاريع رفع كفاءة داخل بعدد (٩) قرى و(54) تابع لتخدم بذلك ٥٥٩٤٥٥ نسمة من أبناء زفتى، مؤكداً على استمرار المتابعة والجولات الميدانية لأرض المشاريع لضمان الإنتهاء في الوقت المحدد دون أي تأخير.

جاء ذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، اللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط،، الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية.

المصرى اليوم

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