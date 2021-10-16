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دون حد أدنى.. من الغد بنوك تتيح فتح حسابات توفير مجانًا للعملاء

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دون حد أدنى.. من الغد بنوك تتيح فتح حسابات توفير مجانًا للعملاء دون حد أدنى.. من الغد بنوك تتيح فتح حسابات توفير مجانًا للعملاء

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للمرة الخامسة خلال 2021، وضمن فعاليات مبادرة البنك المركزي لفتح حساب مصرفي لكل مواطن تحت شعار الشمول المالي، سيتم فتح الحسابات البنكية دون شرط الحد الأدنى لفتح الحساب، وإصدار بطاقات مصرفية مجانا دون احتساب أي مصروفات على العملاء الجدد بداية من غدا الأحد ولنهاية شهر أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي للادخار.

مبادرة البنك المركزي تحت شعار الشمول المالي

وقد بادر بالفعل عدد من البنوك الخميس الماضي بالترويج لفاعلية مجانية فتح الحسابات وإصدار بطاقات مصرفية سواء على صفحاتهم الرسمية على السوشيال ميديا.

وكان البنك المركزي المصري قد حدد 6 فعاليات على مدار العام أمام البنوك ضمن مبادرة الشمول المالي تتضمن احتفالية اليوم العالمي للمرأة من يوم 8 مارس إلى 31 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، واليوم العربي للشمول المالي من يوم 1 إلى يوم 30 أبريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس، واحتفالية الفلاح من يوم 1 إلى 15 سبتمبر.

فتح الحسابات البنكية دون شرط الحد الأدنى

كما تتضمن هذه الفعاليات احتفالية اليوم العالمي للادخار من يوم 15 إلى 31 أكتوبر، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من يوم 1 إلى 15 ديسمبر.

بطاقات مصرفية مجانية

وتقدم البنوك بجانب فتح حسابات مصرفية مجانا ودون حد أدنى لفتح الحساب وإصدار بطاقات مصرفية مجانية، الاشتراك في الخدمات الرقمية مثل الموبايل البنكي، والإنترنت البنكي، والمحافظ الذكية، وبطاقات مسبقة الدفع (ميزة) مجانا دون مصروفات لتمكين العملاء الجدد من الاستفادة من الخدمات الرقمية وتحفيزهم على الدفع الإلكتروني مما يدفعنا بخطوات اسرع إلى تحقيق الشكول المالي خاصتا في ظل جائحة كورونا.

أعلن بنك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن فتح حساب ادخار للعملاء بدون حد أدنى خلال مبادرة الشمول المالي «الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار» تحت رعاية البنك المركزي المصري في الفترة من 15 حتى 31 أكتوبر الجاري.

فتح حساب ادخار بدون رسوم

فتح حساب جاري بدون رسوم

بنوك اعلنت فتح الحسابات البنكية مجانا دون شرط الحد الادني

البنك الأهلي المصري، والعربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي، وإتش إس بي سي، والقاهرة، وبنك QNB، وبنك مصر، وميد بنك، والأهلي الكويتي، وفي انتظار باقي البنوك للإعلان عن مشاركتهم قريبا.

طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري - صورة أرشيفية

سبب الاحتفال باليوم العالمي للادخار

يحتفل العالم باليوم العالمي للادخار في 31 أكتوبر من كل عام، وذلك لنشر الوعي لدى المجتمع بأهمية الادخار، وللترويج للادخار في جميع أنحاء العالم، وأعلن عن هذا اليوم، الإيطالي فيليبو رافيزا في المؤتمر الأول، والذي عقده تجمع بنوك الادخار في العالم، وسعت البنوك المجتمعة للترويج لأثر الادخار الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع وذلك بالاشتراك مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.

المصرى اليوم

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