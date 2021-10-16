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ضبط عصابة ارتكبت 8 وقائع سرقات دراجات نارية بـ«توصيل الأسلاك» في القاهرة

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ضبط عصابة ارتكبت 8 وقائع سرقات دراجات نارية بـ«توصيل الأسلاك» في القاهرة ضبط عصابة ارتكبت 8 وقائع سرقات دراجات نارية بـ«توصيل الأسلاك» في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في سرقة الدراجات النارية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بـ«توصيل الأسلاك»، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط عدد من الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائهم بمنطقة سكنهم، وضبط باقي الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم صاحب جراج، مقيم بدائرة القسم.

المصرى اليوم

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