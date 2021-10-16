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لاعبو يجرون عمليات الإحماء استعدادا لتوسكر الكيني

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لاعبو الزمالك يجرون عمليات الإحماء استعدادا لتوسكر الكيني لاعبو يجرون عمليات الإحماء استعدادا لتوسكر الكيني

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أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة توسكر الكيني المقرر لها بعد قليل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على نيايو الوطني.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون قد أعلن عن التشكيلة الرسمية والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحسام عبد المجيد وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق “شيكابالا”.

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