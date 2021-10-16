164.6 مليون جنيه قروضا لتمويل ٤٩٦٩ مشروعا للشباب بالشرقية

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدم قروضاً للشباب قدرها 164 مليون و638 ألف و58 جنيه، في الفترة من 1 / 6 /2021 حتى 30 / 9 /2021، لتمويل 4969 مشروع ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر، لتوفير 10978 فرصة عمل حقيقة للشباب ليحيا حياة كريمة.

أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتقديمه قروضاً ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

ومن جانبه أكد وائل العاصي، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ،أن الجهاز قام بتقديم 23 مليون و948 ألف و21 جنيه إقراض مباشر، لتمويل 89 مشروع وتوفير 370 فرصة عمل، كما تم تقديم 119 مليون و931 ألف و509 جنيه إقراض متناهي الصغر لتمويل 4016 مشروعاً، وتوفير 10267 فرصة عمل، وتقديم 20 مليون و758 ألف و528 جنيه إقراض جهات وسيطة وبنوك لتمويل 864 مشروع، وتوفير 341 فرصة عمل لتحسين مستوي الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.

وتفعيلاً لنظام الشباك الواحد وتيسيراً على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها، أوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه تم إصدار 199 رخصة نهائية و242 رخصة مؤقتة، و99 سجل تجاري، و96 بطاقة ضريبية، و133 تأمينات، كما تم تنفيد عدد 11 ندوة للتعريف بما يقدمه الجهاز من قروض ومنح وأنشطة مختلفة بقري المستهدفة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل للشباب لافتا إلى أنه تم تنفيذ دورتين تدريبيتين في مجال الملابس الجاهزة لعدد 94 سيدة، بالإضافة إلى تنفيذ دورتين بعنوان ولد فكرة مشروعك لعدد 64 متدرب ،وتنفيذ دورتين بعنوان إبدأ مشروعك لعدد 70 متدرب، ودورة تدريبية بعنوان النساء يمضين قدماً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لعدد 26 متدرب، وذلك تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة ولخلق حياة أفضل للمواطنين.