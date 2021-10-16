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: الوضع الحالي تشكل على مدى 60 عاما وحلمنا هو إنهاؤه

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السيسي: الوضع الحالي تشكل على مدى 60 عاما وحلمنا هو إنهاؤه : الوضع الحالي تشكل على مدى 60 عاما وحلمنا هو إنهاؤه

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أكد الرئيس عبدالفتاح ، أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بجميع المصريين على مدار السنوات السبع الماضية وليس فقط بالطبقة المتوسطة والغنية كما يشيع البعض
وقال الرئيس، في تعقيبه، اليوم السبت على كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال الاحتفال بافتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة.

وأضاف الرئيس: «أحلم ببناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة بتكلفة تتراوح ما بين 500- 600 مليار جنيه لكل مليون وحدة سكنية وذلك دون حساب تكلفة الأرض».

وأشار إلى أن القضية ليست قضية إسكان فقط، ولكن يتعين الأخذ في الاعتبار أن من يعيش في مناطق غير آمنة سيكون رافضا لكل شيء، داعيا إلى وضع وتنفيذ المزيد من البرامج لإخراج الناس من الحالة التي كانوا يعيشون فيها في هذه المناطق .

ووجه الرئيس السيسي والحمد لله على ماممكنا من أن نقوم به من جهود لتغيير حياة الناس إلى الأفضل، مستطردا «أنه لايزال أمامنا الكثير الذي يجب علينا أن نفعله».

ولفت إلى أن مايقوم به من فتح ملفات مثل إعادة تنظيم الدعم هدفه الوحيد توفير المال واستخدامه في مكانه الصحيح مثل تمويل مشروعات كمشروعات الإسكان التي يتم افتتاحها اليوم كاسكان بديل للمناطق غير الآمنة، بما يحدث تغييرا كبيرا في حياة الناس، على مراحل لوضع حد للمناطق غير الآمنة بصورة نهائية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الوضع الحالي تشكل على مدى 60 عاما وحلمنا هو إنهاؤه خلال فترة من 5-10 سنوات، مشددا على أن جزاء كبيرا من المشكلة الراهنة مرتبط باستمرار النمو السكاني بالمعدلات الحالية التي تعرقل جهود التنمية، لافتا إلى أن الزيادة السكانية بمعدل 2 مليون نسمة سنويا تحتاج إلى إقامة عدد كبير من المدارس والوحدات السكنية وتوفير فرص العمل .

المصرى اليوم

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