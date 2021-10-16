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آخر مستجدات الحالة الصحية لوائل كفوري

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آخر مستجدات الحالة الصحية لوائل كفوري آخر مستجدات الحالة الصحية لوائل كفوري

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كشف النائب هادي حبيش، صديق الفنان وائل كفوري، آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان اللبناني، بعد تعرضه لحادث سير مروع، ليل أمس الجمعة، إذ قال إن «الحالة مستقرة لكنه يعاني أوجاعًا بسبب الرضوض التي أصابته خلال الحادث».

أضاف «حبيش»، وفقًا لتصريحاته الصحفية لـ«النهار» اللبنانية، أن «أوجاع» كفوري ليست بسيطة على مستوى الصدر.

تعرض الفنان اللبناني وائل كفوري لحادث سير مروع، تسبب في تحطم سيارته.

أفادت موقع lebanon24 اللبناني، بأن الفنان وائل كفوري تعرض مساء الجمعة لحادث سير مروع على طريق أوتوستراد جبيل اللبناني، باتجاه بيروت.

وعلى الفور تم نقل كفوري إلى مستشفى معونات جبيل للعلاج، وأفادت مصادر صحفية لبنانية بأن حالته الصحية مستقرة وهو يخضع لبعض الفحوص.

وائل كافوري تعرض لحادث سير
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وائل كافوري تعرض لحادث سير

المصرى اليوم

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