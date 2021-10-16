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فلسطين تسجل 9 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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فلسطين تسجل 9 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا فلسطين تسجل 9 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 9 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1270 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين انه تم تسجيل 9 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 96.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 64 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات 134 مصابا، بينهم 11 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن عدد جرعات التطعيم التي تلقاها المواطنون، أشارت الكيلة إلى أنها بلغت في فلسطين 2,369,533 جرعة.

المصرى اليوم

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