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هل تعرف "مسرور"؟ خدمة جديدة عبر "أبشر" تجذب 32 ألفَ مستخدم في ساعات

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هل تعرف "مسرور"؟ خدمة جديدة عبر "أبشر" تجذب 32 ألفَ مستخدم في ساعات هل تعرف "مسرور"؟ خدمة جديدة عبر "أبشر" تجذب 32 ألفَ مستخدم في ساعات
"الحميد": أداة ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي‏ لتقديم تجربة المساعد‏ للعميل

هل تعرف

‏أطلقت منصة أبشر خدمة جديدة تمثّلت في ‏المجيب الآلي عبر المنصة.

وقال طارق الحميد‏ مدير عام التسويق وتطوير الأمان، ‏في منصة أبشر عبر قناة "": ‏إن الخدمة عبارة عن أداة من ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي‏، وهدفنا في منصة أبشر‏ تقديم تجربة المساعد الشخصي‏ التي تتمحور حول العميل؛ ‏إذ كانت البداية مع المحادثة ثم التوسع في مجالات أكبر".

وأضاف: ‏حاليًّا "مسرور" يجيب عن اكثر من 230 خدمة‏، وتقريبًا هذه جميع الخدمات التي تهم الأفراد ‏للمنشآت والمؤسسات".

وتابع: "يتم استخدام تقنية ‏تقوم بمعالجة اللغة الطبيعية‏، وهذه تتيح لآلة البرمجيات ‏تعلم المصطلحات العربية‏ في قواعد اللغة، وأيضًا اللهجة العامية ‏والعمل على تطوير المستوى المجيب مستمر‏، ولن ينتهي أبدًا ما دامت اللغة تتطور".

وأردف: ‏المجيب الآلي "مسرور" ‏لديه درجة إتقان اللغة العربية مثل الإتقان لدى "Siri"، ‏والمضاف في "مسرور" هو التعرف على اللهجة ‏السعودية باختلاف ‏أطيافها، ومع الوقت إن شاء الله سنتجاوز 90% من إتقان اللهجات باختلاف أطيافها.

وقال: "عندما أطلقنا "مسرور" العام الماضي عبر "تويتر" كانت نسبة الرضا ‏فوق 43%، والآن ولله الحمد تجاوزنا نسبة 70%‏، والعمل مستمر‏ على التطوير، وهذه فرصة نشكر المستخدمين والمستفيدين‏ من منصة أبشر لإقبالهم الرائع.

وتابع: "‏أطلقنا المجيب الآلي مسرور عبر منصة أبشر في 12 أكتوبر‏، وحصلنا على أكثر من 32 ألف مستخدم في أقل من 24 ساعة‏، تواصلون مع "مسرور" عبر منصة أبشر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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