«تصدوا معنا».. تدريب 50 من أبناء المنيا على برنامج للتصدي للشائعات (صور)

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نفذت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا تحت إشراف الاستاذ مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية، وبالتنسيق مع الدكتورة منال ابو سمره مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، البرنامج القومى لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى تحت شعار«تصدوا معنا».

حاضر في اللقاء الدكتور شريف أحمد البغدادي، منسق عام البرنامج، الأستاذ مصطفى الشيمي مدرب بالبرنامج، وذلك بمركز شباب قرية منسافيس بمركز ابوقرقاص، وبحضور الاستاذ احمد ثابت أحمد عضو المجلس القومي للمرأة، والرهبة السير أمل حسني عن الراهبات، والأستاذة صابرين عن الواعظات.

واستهدف التدريب 50 من الطلبة والطالبات من سن 12 إلى 18 عاما. يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتتفيدا لتوجيهات الاستاذ الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي.

" تصدوا معنا" .. تدريب 50 من ابناء المنيا علي برنامج للتصدي للشائعات