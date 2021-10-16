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«شعراوي» يهنئ «» بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

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«شعراوي» يهنئ «السيسي» بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف «شعراوي» يهنئ «» بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

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هنأ اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وبعث وزير التنمية المحلية برقية إلى الرئيس السيسى جاء فيها: يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

وأضاف: داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامتكم وشعب العظيم أعواماً عديدة يملؤها الخير واليمن والبركات والإنجازات المتميزة التي تبهر العالم أجمع، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها في الأمن والإستقرار والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.

المصرى اليوم

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