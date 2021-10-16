ضبط 686 عبوة دواء بيطري مخالف و2300 جرعة تحصين منتهية الصلاحية في الشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت إدارة الخدمات بالمديرية، بالاشتراك مع مباحث التموين، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية، وجهاز حماية المستهلك بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز منيا القمح.

وأضاف مدير المديرية أن الحملة أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة وضـبط 686 عبوة لـ 49 صنف دواء بيطري مخالف ما بين أدوية محظور إستخدامها بيطرياً، ومجهولة المصدر وأخري منتهية الصلاحية، و2300 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.