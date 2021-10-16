★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توسكر بقيادة روبرت ماتانو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في الثانية بعد ظهر اليوم باستاد نيايو الوطني.

جاء تشكيل توسكر كالتالي:-

حراسة المرمى : بريان بويري

خط الدفاع : هيلاري واندر – كالوس كيرنجي – أسيك امبوتش – دانيال ساكاري ماشيسو

خط الوسط : كلود سينجي – همفيري مينو اوشينج – شامي كيبوانا مويني – بونفيس موشيري

خط الهجوم : جوشا إبراهيم – جاكسون ايرونجو