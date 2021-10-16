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تشكيل توسكر الرسمي أمام

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تشكيل توسكر الرسمي أمام الزمالك تشكيل توسكر الرسمي أمام

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توسكر بقيادة روبرت ماتانو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في الثانية بعد ظهر اليوم باستاد نيايو الوطني.

جاء تشكيل توسكر كالتالي:-

حراسة المرمى : بريان بويري

خط الدفاع : هيلاري واندر – كالوس كيرنجي – أسيك امبوتش – دانيال ساكاري ماشيسو

خط الوسط : كلود سينجي – همفيري مينو اوشينج – شامي كيبوانا مويني – بونفيس موشيري

خط الهجوم : جوشا إبراهيم – جاكسون ايرونجو

المصرى اليوم

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