جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب ساعات وقطع غيار خاصة بأعمال البترول

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رأفت وهيب عازر من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات وقطع الغيار الخاصة بأعمال البترول بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

وأفاد بيان صادر عن مصلحة الجمارك- اليوم- أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف تامر محمد عبدالله مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب مصري اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية. وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة .

وقام أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 280 ساعة يد و116 قطعة غيار خاصة بأعمال البترول مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب .

قرر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 129 لسنة 2021 بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.