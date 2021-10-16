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العسومي: نقدر جهود العاهل الأردني في حماية المقدسات بالقدس الشريف

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العسومي: نقدر جهود العاهل الأردني في حماية المقدسات بالقدس الشريف العسومي: نقدر جهود العاهل الأردني في حماية المقدسات بالقدس الشريف

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أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي للجهود الكبيرة التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بصفة جلالته صاحب الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وأضاف "العسومي" خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أن البرلمان العربي سيظل شريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحاً مُكملاً للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كافة القضايا العربية.

كان البرلمان العربي قد عقد جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، اليوم السبت، بالقاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة العسومي رئيس البرلمان العربي، وبحضور الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني.

وخلال الجلسة، أعلن رئيس البرلمان العربي عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهو الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعاً إلى أن يصبح مركزاً إقليميا ودولياً لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف .

المصرى اليوم

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