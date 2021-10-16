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استمرار أعمال تبطين ترع جنابية الكرنك بمدينة الأقصر

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استمرار أعمال تبطين ترع جنابية الكرنك بمدينة الأقصر استمرار أعمال تبطين ترع جنابية الكرنك بمدينة الأقصر

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شدد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، على مسؤولي إدارة التفتيش المالي والاداري بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروع تبطين الترع ضمن المشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق مدينة الأقصر .

تبطين الترع فى الاقصر

حيث قام مسؤولي الإدارة، بالمتابعة الأسبوعية لأعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمدينة الأقصر.

تبطين الترع فى الاقصر

وشملت جولة مسؤولي الإدارة، اليوم، متابعة أعمال تنفيذ تبطين ترعة جنابية الكرنك الشرقية والتي شملت عمل سدود لنزع المياة وتجفيف المياه، أرنكة الجانبين وضبط مناسيب الحفر، وبناء دبش في القاع والميول وصب خرسانة ونسبة التنفيذ 4%، وجارى استكمال الأعمال.

تبطين الترع فى الاقصر
تبطين الترع فى الاقصر

وفيما يختص بترعة فرع 2 الاقصر، وتم رفع أعمال المساحة ومناسيب الجسور والاسفلت، وعمل سدود لنزع المياة وتجفيف المياه، كما تم ارنكة الجانبين وضبط مناسيب الحفر وإزالة الحشائش، بالإضافة انه تم بناء دبش في الميول والقاع حسب مناسيب الحفر، وجاري استكمال الأعمال .

المصرى اليوم

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