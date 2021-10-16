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"في قبضة رجال الأمن".. يرصد الإطاحة بمرتكبي عدة جرائم

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"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدة جرائم "في قبضة رجال الأمن".. يرصد الإطاحة بمرتكبي عدة جرائم
بينها مواطن ارتكب 30 جريمة نصب واحتيال ومقيم يترصد بعملاء البنوك

استعرض الأمن العام في مقطع ، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مواطن ارتكب 30 جريمة نصب واحتيال تمثلت في نشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقدام عاملات واستيلائه على مليون ونصف المليون ريال.

وأظهر الفيديو القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ارتكب جنائية تمثلت في الترصد لعملاء المصارف من كبار السن أثناء قيامهم بالسحب من حساباتهم من الصرافات، وسرقة مبالغ قدرت بـ47 ألف ريال، كما ألقت القوات القبض على مقيم من الجنسية التشادية قام بسرقة 10 مركبات وتورط بارتكاب عدة حوادث جنائية تمثلت في تكسير زجاج مركبات متوقفة وسرقة محتوياتها.

وفي سياقٍ موازٍ تم القبض على 5 مواطنين ارتكبوا عدة جرائم، بينها سرقة المعدات والمولدات الكهربائية مستخدمين ثلاث مركبات مسروقة.

واستعرض الفيديو عددًا من الجرائم الأخرى التي تم توقيف مرتكبيها.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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