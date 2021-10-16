أكثر من 1600 فرصة.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية في 11 محافظة لجميع المؤهلات

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 1406 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص في 11 محافظة لشغلها خلال شهر أكتوبر الجاري.

ويتم التقديم على الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg« الخاص بـ وزارة القوى العاملة «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وهذه الفرصة متوفرة في 11 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، وأسيوط، والغربية، والدقهلية، والسويس، ودمياط، وقنا، والمنوفية، والإسكندرية، والشرقية كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من سبتمبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 262 فرصة عمل.

وفرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 33 مدرس ابتدائي وإعدادي وثانوي، و4 محاسب تجاري، ومهندس تصميم، و3 مهندس ميكانيكي، و3 مهندس كهرباء، و45 اخصائي تمريض ( أدوار- غسيل كلوي- رعاية- تعقيم عمليات )، و6 مساعد تمريض، و7 ممرض وممرضة، و3 مسؤول مبيعات، و15 عامل إنتاج، و14 مندوب مبيعات، و5 كيميائي، و14 مراقب جودة، و8 فرد أمن، و11 عامل نظافة، و18 سائق رخصة ثانية، و12 سائق مبيعات، و27 عامل من ذوى الهمم لاستكمال نسبة 5 %، و2 أمين مخزن، و30 عامل ماكينة، و6 عمال مخزن، و5 كاشير، و8 عمال ممرات، و3 فنى تجهيز اقمشة براتب 4000 جنيه، و5 مساعد، و4 عامل مكواة، و2 مكنجي، و5 نقاش، و15 استرجي وفنى صيانة ماكينات خياطة .

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 11 مندوب دعاية، و35 عامل إنتاج براتب 2700 جنيه، و30 عامل خياطة، و20 عامل مساعد، و30 عامل تعبئة، و20 عامل غسيل، و2 سائق درجة ثانية براتب 3000 جنيه، و3 عمال نظافة براتب 2500 جنيه، و3 عمال خدمات، و46 عامل لاستكمال نسبة 5 % .

كما تم توفير فرص عمل بالسويس ودمياط، تمثلت في 20 فرد أمن براتب 2860 جنيه، و30 فنى إنتاج، وبائع، وعامل مخزن، و10 عمال خدمات.

وفي الإسكندرية يوجد 2 مهندس جودة، و10 مشرف خدمة عملاء، و10 أخصائي تسويق، و3 مراقب جودة، و18 عامل إنتاج، و17 بائع، و5 مشرف أمن، و2 فنى إنتاج بلاستيك، و4 شيف طبخ، و3 جزار بلدي، و7 عمال نظافة، و10 عمال مخزن.

كما تم توفير فرص عمل بالقليوبية شملت: 5 مدير مبيعات، و20 مندوب مبيعات، و3 فنى الكترونيات، و20 مراقب جودة، و43 سائق، و50 عامل ماكينة، و160 عامل إنتاج، و15 مساعد فني، و8 أمين مخازن، و12 عامل مخزن، و10 عمال اوفر، و5 عمال كمر، و22 عمال خدمات، و5 فرد أمن، و20 تباع ومندوب تسليم .

وهناك عدد من الوظائف في المنوفية تضمنت: 4 مهندس ميكانيكا باور، و40 أخصائي خدمات مالية، و20 مسؤول تمويل، و7 ممثل قانوني، و5 أخصائي جودة، و11 عامل إنتاج، و3 عمال مخازن، و5 فران وعجان، و20 عامل تعبئة، ومشغل عدة ثقيلة، و20 عامل حراسة .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية مجموعة من فرص العمل شملت: 40 وكيل تأمين أفراد وبنكي، و3 مدرس علوم ولغة إنجليزية، و4 عمال إنتاج .

وفي الدقهلية يوجد 47 فرصة عمل متاحة، منها: 2 مهندس جودة، ومسئولة مبيعات، و35 عمال انتاج، و9 عمال خدمات. ووفرت مديرية القوى العاملة بأسيوط فرص عمل شملت: 10 أخصائية، و2 معلمة لغة إنجليزية، و5 أخصائي إئتمان. أما قنا فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها: 2 مندوب مبيعات، و3 مسؤول ائتمان، ومحصل، ومندوب دعاية، ومحضر طلبيات أدوية، وفنى تشغيل ماكينة نشر، و3 نجار باب وشباك .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :