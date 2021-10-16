أخبار عاجلة

بوتين يلتقي بينيت لأول مرة في سوتشي -
المفوضية الأوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات لمنع تزايد أسعار الكهرباء -
مواعيد صلاة الجمعة اليوم 22-10-2021 في 78 مدينة مصرية -
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-10-2021 والقنوات الناقلة.. لقاءات الزمالك وأرسنال وفيتا كلوب -
وظائف شاغرة في السعودية للجنسين في وزارة البيئة والمياه والزراعة -
وزير النقل الموريتاني يزور مشروعات المقاولون العرب -
مسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة 6 مترجمة للغة العربية عبر قناة TRT واليرموك -
«شعراوي»: نقترب من تشغيل ٣٣٣ مجمع حكومي مميكن بقرى «حياة كريمة» -
مياه المنيا تنفذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع -
الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم "داعشي" في إقليم ستافروبول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كيلو الجزر يصل إلى 13 جنيه.. تعرف على الخضروات والفاكهة اليوم

Print
كيلو الجزر يصل إلى 13 جنيه.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم كيلو الجزر يصل إلى 13 جنيه.. تعرف على الخضروات والفاكهة اليوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في جولة داخل سوق حى السيدة زينب للتجزئة رصدت «المصرى اليوم» الخضروات اليوم السبت، تراوح سعر البطاطس من 8 إلى 9 جنيه للكيلو الواحد، وكيلو الطماطم من 7 إلى 8 جنيه حسب الجودة، فيما وصل سعر كيلو الكوسة 7 جنيه، وارتفع سعر الجزر إلى 13 جنيه للكيلو الواحد .

وتراوحت أسعار الباذنجان بلدي من 5 إلى 6.5 للكيلو الواحد، وباذنجان الرومي 5 جنيه للكيلو، وسجل الليمون كيلو الليمون 8 جنيهات للكيلو، والقلقاس 9 جنيهات للكيلو، وارتفع سعر البامية إلى 20 جنيه للكيلو، ووصل سعر كيلو البصل 5 جنيه، وكيلو الخيار ما بين 4 – 6 جنيه .

ووصل سعر الكانتلوب 12 جنيه للكيلو الواحد، وسعر كيلو البلح الزغلول 15 جنيه، والمانجو العويس 35 جنيهًا، والمانجو الزبدية 25 جنيهًا، الجوافة ما بين 15 جنيه للكيلو الواحد، وكيلو الرمان 10 جنيه، والتفاح ما بين 20-25 جنيه للكيلو الواحد، وكيلو الموز ب 10 جنيه .

وتوقع حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين انخفاض في معظم أسعار الخضروات قبل نهاية العام الحالي وطرح إنتاج العروة الشتوية من الخضروات .

وأشار أبوصدام إلى أن أسباب استمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة تختلف من صنف إلى آخر وترجع أسباب الارتفاع الجماعي في الأسعار إلى قلة الإنتاج بسبب التأثر السلبي بالتغيرات المناخية غير الملائمة، وقلة المساحات المنزرعة من معظم أنواع الخضروات بسبب الخسائر الكبيرة التي ضربت المزارعين خلال المواسم السابقة، وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وكثرة الطلب على الخضروات والفاكهة بعد عمل معظم المطاعم والفنادق ورغبة المواطنين في تقوية مناعتهم خوفا من كورونا، وتعدد الحلقات الوسيطة وقلة منافذ التوزيع الحكومية في القرى والأحياء الفقيرة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المفوضية الأوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات لمنع تزايد أسعار الكهرباء

المفوضية الأوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات لمنع تزايد أسعار الكهرباء

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار

تذبذب ومخاوف .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

تذبذب ومخاوف .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

فعاليات موسم الرياض .. طفرة  في أسعار الغرف والشقق الفندقية

فعاليات موسم الرياض .. طفرة  في أسعار الغرف والشقق الفندقية