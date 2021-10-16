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في جولة داخل سوق حى السيدة زينب للتجزئة رصدت «المصرى اليوم» أسعار الخضروات اليوم السبت، تراوح سعر البطاطس من 8 إلى 9 جنيه للكيلو الواحد، وكيلو الطماطم من 7 إلى 8 جنيه حسب الجودة، فيما وصل سعر كيلو الكوسة 7 جنيه، وارتفع سعر الجزر إلى 13 جنيه للكيلو الواحد .

وتراوحت أسعار الباذنجان بلدي من 5 إلى 6.5 للكيلو الواحد، وباذنجان الرومي 5 جنيه للكيلو، وسجل الليمون كيلو الليمون 8 جنيهات للكيلو، والقلقاس 9 جنيهات للكيلو، وارتفع سعر البامية إلى 20 جنيه للكيلو، ووصل سعر كيلو البصل 5 جنيه، وكيلو الخيار ما بين 4 – 6 جنيه .

ووصل سعر الكانتلوب 12 جنيه للكيلو الواحد، وسعر كيلو البلح الزغلول 15 جنيه، والمانجو العويس 35 جنيهًا، والمانجو الزبدية 25 جنيهًا، الجوافة ما بين 15 جنيه للكيلو الواحد، وكيلو الرمان 10 جنيه، والتفاح ما بين 20-25 جنيه للكيلو الواحد، وكيلو الموز ب 10 جنيه .

وتوقع حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين انخفاض في معظم أسعار الخضروات قبل نهاية العام الحالي وطرح إنتاج العروة الشتوية من الخضروات .

وأشار أبوصدام إلى أن أسباب استمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة تختلف من صنف إلى آخر وترجع أسباب الارتفاع الجماعي في الأسعار إلى قلة الإنتاج بسبب التأثر السلبي بالتغيرات المناخية غير الملائمة، وقلة المساحات المنزرعة من معظم أنواع الخضروات بسبب الخسائر الكبيرة التي ضربت المزارعين خلال المواسم السابقة، وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وكثرة الطلب على الخضروات والفاكهة بعد عمل معظم المطاعم والفنادق ورغبة المواطنين في تقوية مناعتهم خوفا من كورونا، وتعدد الحلقات الوسيطة وقلة منافذ التوزيع الحكومية في القرى والأحياء الفقيرة .