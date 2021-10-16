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محاضرة فنية أخيرة من كارتيرون للاعبي قبل مواجهة توسكر

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محاضرة فنية أخيرة من كارتيرون للاعبي الزمالك قبل مواجهة توسكر محاضرة فنية أخيرة من كارتيرون للاعبي قبل مواجهة توسكر

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ألقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين في ملعب نيايو قبل خوض مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في الثانية بعد ظهر اليوم باستاد نيايو الوطني.

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحسام عبد المجيد وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

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