بث مباشر ليفربول ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي.. متابعة لحظة بلحظة

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تقدم «المصري اليوم» بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة لمباراة ليفربول أمام واتفورد في الجولة الـ 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه في مواجهة واتفورد اليوم في اطار الجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب فيكار رود معقل فريق واتفورد.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلهر

خط الدفاع: ارنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون – ميلنر – نابي كيتا.

الهجوم: محمد صلاح – ماني – فيرمينو.

ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة خلف تشيلسي المتصدر برصيد 16 نقطة، بينما يحتفل واتفورد المركز 15 من جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

ليفربول جاهز لمواجهة واتفورد

ويسعى محمد صلاح نجم ليفربول لزيادة حصيلة أهدافه هذا الموسم والإنفراد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما وصل رصيده الى 6 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي هداف ليستر سيتي في الصدارة.

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