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مران المستبعدين.. تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم ورزاق يواصل التأهيل

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مران المستبعدين.. تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم ورزاق يواصل التأهيل مران المستبعدين.. تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم ورزاق يواصل التأهيل

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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المستبعدين من مباراة توسكر الكيني لتدريبات تأهيلية وإطالات في صالة الجيمانزيوم خلال مران اليوم السبت تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي مسؤول التأهيل بالفريق.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجاً تدريبياً خاصا للاعبين المستبعدين على هامش سفر البعثة إلى كينيا .

وفي سياق متصل واصل الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول الكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي المخصص له من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

وخضع رزاق سيسيه لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ثم خاض فقرة إضافية في ملعب النادي على هامش مران المستبعدين من مباراة توسكر الكيني.

وخضع سيسيه لمجموعة من الفحوصات الطبية عقب عودته من بلاده، وذلك للوقوف على حالته بعد خضوعه لجراحة في الركبة خلال تواجده معاراً بصفوف الاتحاد السكندري بالموسم الماضي.

ويواجه الزمالك نظيره توسكر الكيني اليوم السبت في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

المصرى اليوم

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