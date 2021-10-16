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.. شاهد ما فعله زوج معلمة هندية بزميلها في المدرسة

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بالفيديو.. شاهد ما فعله زوج معلمة هندية بزميلها في المدرسة .. شاهد ما فعله زوج معلمة هندية بزميلها في المدرسة
بسبب الصراع على منصب مدير المدرسة

بالفيديو.. شاهد ما فعله زوج معلمة هندية بزميلها في المدرسة

أدى التنافس والصراع على منصب مدير مدرسة في ولاية بيهار الهندية، إلى مشهد بعيد جدًّا عن التربية والتعليم، حين دخل زوج معلمة وزميلها في جدال انتهى إلى مضاربة عنيفة.

وحسب صحيفة "إنديا توداي": وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي في مكتب إدارة التعليم بمنطقة أدابور في مقاطعة شامباران الشرقية بولاية بيهار.

وبدأت الوقائع بخلوّ منصب مدير المدرسة الابتدائية في أدابور، والذي تنافس عليه المعلم شيفشانكار جيري، وزميلته المعلمة رينكي كوماري.

وقد ظل "شيفشانكار" و"رينكي" في تنافس مع بعضهما البعض حول المنصب لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

وحدث جدال حادّ بينهما ذات مرة حول مَن يحمل الأقدمية المهنية والأكثر تأهلًا لمنصب المدير، فطلبتْ منهما إدارة التعليم بالمنطقة تقديم مستنداتهم.

وعندما وصلا إلى مكتب دائرة المنطقة انخرطا في خلاف آخر بينهما، ثار بينهما جدل لفظي حول من سيقدم الوثائق أولًا، وهنا تحوّل الجدال إلى الإساءات المتبادلة بين المعلم "شيفشانكار" من ناحية والمعلمة "رينكي" وزوجها المعلم بالمدرسة من ناحية أخرى.

وتضيف الصحيفة: سرعان ما تحول الجدال والسباب إلى مضاربة حامية؛ حيث تورط زوج "رينكي" في المضاربة.

ويظهر الفيديو زوج "رينكي" وهو يحمل "شيفشانكار" ويسقطه على الأرض، ثم يقوم بضربه عدة مرات بقبضته، بينما يحاول "شيفشانكار" مقاومة الضربات.

ويُظهر الفيديو بعض مسؤولي مكتب إدارة التعليم بالمنطقة وهم يبذلون جهودًا لإنهاء القتال. ولم يتضح ما إذا كان أيّ من المعلمين قد تقدم بشكوى.

وقد أثار الفيديو الاستياء والغضب من المدرسين وسلوكهم البعيد عن التربية وأخلاق العلم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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