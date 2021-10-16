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بوتين يلتقي بينيت لأول مرة في سوتشي
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:24 صباحاً
المفوضية الأوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات لمنع تزايد أسعار الكهرباء
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:23 صباحاً
مواعيد صلاة الجمعة اليوم 22-10-2021 في 78 مدينة مصرية
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:23 صباحاً
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-10-2021 والقنوات الناقلة.. لقاءات الزمالك وأرسنال وفيتا كلوب
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:23 صباحاً
وظائف شاغرة في السعودية للجنسين في وزارة البيئة والمياه والزراعة
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:23 صباحاً
وزير النقل الموريتاني يزور مشروعات المقاولون العرب
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:23 صباحاً
مسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة 6 مترجمة للغة العربية عبر قناة TRT واليرموك
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:23 صباحاً
«شعراوي»: نقترب من تشغيل ٣٣٣ مجمع حكومي مميكن بقرى «حياة كريمة»
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:54 صباحاً
مياه المنيا تنفذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:54 صباحاً
الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم "داعشي" في إقليم ستافروبول
-
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:41 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ألمانيا.. احتجاجات عنيفة بعد إجلاء الشرطة العشرات عن مخيم يساري عشوائي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 16 أكتوبر 2021 01:17 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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