ضبط 890 كيلو ملح طعام «مجهول المصدر» في حملة تموينية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ،والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

ترأس محمد الألفي، مدير إدارة تموين ههيا، حملة للمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على بحر مويس أمام قرية أبوحطب، من ضبط سيارة نصف نقل قادمة من محافظة الغربية متجهة إلى أبوكبير محملة بعدد 247 كرتونة ملح طعام، وعدد 9 شيكارة ملح طعام مصر سولت، باجمالي كمية مقدارها 890 كيلو جرام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها.

تم تحرير المحضر رقم 1355 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الاقرارات اللازمة بذلك.