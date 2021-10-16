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30 % من خطة العام المالي الحالي «مشروعات خضراء»

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30 % من خطة العام المالي الحالي «مشروعات خضراء» 30 % من خطة العام المالي الحالي «مشروعات خضراء»

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أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي الحالي تشتمل على مشروعات خضراء تمثل نسبة 30% من إجمالي المشروعات المقرر تنفيذها مقارنة بنسبة 15% العام المالى الماضى، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50٪ -60٪ بحلول عام 2024/ 2025.

كما أشارت إلى إطلاق «سنداتها الخضراء» الأولى بقيمة 750 مليون دولار، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وقالت «السعيد»، خلال كلمتها، اليوم السبت، أمام مؤتمر منظمة الرؤساء التنفيذيين إن اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 يؤكد أن مصر دولة آمنة وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهو الحدث الدولي الأكبر والأهم الذي يشهده العالم كل عام.

وحول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضحت «السعيد» أنها تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، مشيرة إلى أنها تعد أكبر مبادرة تنموية في العالم ولها أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، وهى تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

المصرى اليوم

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