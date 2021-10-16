«تكنولوجيا الزقازيق» تنظم لقاء تعريفي للطلاب الجدد

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نظمت كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، بالتعاون مع العلاقات العامة والإعلام بالكلية، يوم تعريفي وتعارفي للطلاب الجدد بحضور الدكتور نبيل عمر وكيل كلية التكنولوجيا والتنمية لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور حسن الكيلاوي عميد الكلية السابق ووكيل شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور سامح عاطف أستاذ اللغة الإنجليزية بالكلية وطالبات الكلية.

وخلال اللقاء قام الدكتور حسن الكيلاوي بعرض تفصيلي عن أقسام الكلية واللوائح والأنظمة، وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على الخدمات المقدمة من الكلية والجامعة، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بهدف دمجهم في الحياة الجامعية.

ووجه الدكتور نبيل عمر ،وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كلمة للطلاب رحب بهم، وعبر عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد بالكلية، وقدم عددًا من التوجيهات والنصائح، إضافة إلى شرح الخدمات التي يمكن للطلاب الاستفادة منها، مؤكدًا أنهم سيجدون في الجامعة البيئة الخصبة للتعلم وتنمية المهارات واكتساب المعرفة، كما أشار إلى التنوع العلمى والدراسى الذي توفره الكلية وذلك من خلال عدد من البرامج الدراسية المعتمدة الجديدة والتى تتناسب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، مؤكدا تحقيق دائرة التواصل الناجحة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية جميعا كاسرة واحدة بهدف الارتقاء بمستوى الطلاب وتقديم كل الدعم لهم.

ثم قام مجموعة من الطلاب القدامى بالكلية بتعريف أقسامهم وطريقة التدريس بها وتقديم لمحات مختصرة حول كل قسم والبرامج المعتمدة التي يقدمها القسم