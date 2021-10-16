متحف الأقصر للفن المصري القديم ينظم ورشة فن الخط العربي

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أعلنت إدارة متحف الأقصر للفن المصري القديم، أنه بناء على القيمة الفنية للخط العربي وحفظا على استمراريته وتفعيل دور المتحف المستدام في تنميه وتثقيف المجتمع ينظم مُتحف الأقصر للفن المصري القديم ورشة عمل وتدريب عن «فن الخط العربي».

وقال الخطاط علاء القاضي، إنه مهما اختلفت الحضارات وتنوعت أساليب الكتابة لدى الجنس البشري، تبقى الكتابة العربية وفنون الخط العربي محط أنظار الباحثين والمفكرين بشكل عام، موضحا ان الخط العربي يعد أرقى وأجمل خطوط العالم وأعظمها جلالًا وقيمة، ويزيد من جمال هذا الفن الرائع شكل الخط العربي القابل أكثر من أي خط آخر لجمال الحرف وأناقته.

وأضاف أن برنامج التدريب، يستهدف الفئة العمرية: من سن 25 إلى 35 سنة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بلبس الكمامة أثناء التواجد في المتحف.