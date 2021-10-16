«الصحة»: «توفير لقاحات كورونا والكشف المبكر على سرطان الثدي خدمات لرواد مهرجان المهرجان»

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بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وضمن خطة وزارة الصحة للتأمين الطبي لمهرجان الجونة السينمائي، أعلنت الوزارة عن عيادات صحة المرأة المتنقلة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة متواجدة أمام الجامعة الألمانية بالجونة للتوعية بطرق الوقاية من سرطان الثدي، وتقديم الكشف المبكر على هذا المرض بأحدث البروتوكولات العالمية.

وقال د.خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم الدفع بـ 22 سيارة إسعاف بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمركزت 12 سيارة بمدينة الجونة بالإضافة إلى 10 سيارات إسعاف أخرى بمحيط مدينة الجونة للتدخل السريع في حالة حدوث أي طوارئ.

وذكر مجاهد الذي يتواجد بمدينة الجونة قبيل بدء المؤتمر، أنه تم وضع أكشاك طبية في أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات، لتقديم التوعية الصحية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتوزيع المستلزمات الوقائية، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية مثل (توفير الإسعافات الأولية وقياس الضغط والسكر ودرجة الحرارة).

وتابع مجاهد: تم توفير مركز تطعيم بلقاحات فيروس كورونا في مدينة الجونة لتطعيم المواطنين، من الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 6مساء، كما تم تخصيص مراكز للتسجيل لتلقي اللقاح في كافة فنادق الجونة طوال فترة انعقاد المهرجان، مع توفير وسائل انتقال تحمل شعار وزارة الصحة والسكان، لنقل الزوار من الفنادق بعد إتمام عملية التسجيل لتلقي اللقاح في مركز اللقاح، لافتًا إلى تخصيص عدد 2 عيادة مجهزتين بمعمل لتحليل عينات PCR لضيوف المهرجان قبل العودة إلى بلادهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن وضع خطة للتأمين الطبي بمحافظة البحر الأحمر، بالتزامن مع إقامة مهرجان الجونة السينمائي في مدينة الجونة في الفترة من 14 إلى 22 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال خطة التعايش وبما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة.

وأشار متحدث الصحة، أنه تم توفير 15 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات الطبية، على أعلى مستوى من الجاهزية وبها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، حيث تمركزت في أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات، وستقوم بتقديم خدمات مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة ومن ضمنها مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمجان.

ولفت مجاهد، إلى توفير سيارة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية لفحص السيدات، وذلك من خلال توفير طاقم طبي مدرب على أعلى مستوى لتقديم الخدمة داخل السيارة، المزودة بأشعة الماموجرام والأشعة التشخيصية اللازمة للفحص المبكر لسرطان الثدي، بالإضافة إلى متابعة الحالة الصحية للسيدات من قياس الضغط والسكر ومؤشر كتلة الجسم وتقديم التوعية بالصحة الإنجابية.

وأشار مجاهد إلى مراجعة كافة الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في مثل هذه الفعاليات، من خلال إرسال فريق من قطاع الطب الوقائي للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة الفنادق والمنشآت بالتزامن مع وفود ضيوف المهرجان، كما تم سحب عينات من المياه والأغذية من الفنادق والمنشآت التي تقدم أي مواد غذائية، لضمان صحة وسلامة المواطنين خلال إقامة فعاليات المهرجان، مضيفًا أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان تحمل أعلام بها رسائل توعوية وتقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المواطنين.

إلى ذلك قام مجاهد، يرافقه الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة البحر الأحمر، أمس اليوم، بجولة تفقدية على نقاط الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة لضيوف مهرجان الجونه السينمائي، وشملت الجولة تفقد العيادات المتنقلة ونقاط تمركز سيارات الإسعاف، ومواقع تواجد فرق تسجيل الراغبين في الحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، ومعمل تحليل الPCR والـRapid tests، وأكشاك توزيع المطهرات والكمامات، وفرق التواصل المجتمعي التي تقوم بتوعية الحضور بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من عدوى فيروس كورونا.

وأوضح مجاهد، أن معمل تحليل الـPCR، التابع للوزارة في الجونة، قام بسحب 62 عينة، كما تم تسجيل بيانات وتطعيم 182 باللقاحات المضاد لفيروس كورونا، مضيفا أن العيادات المتنقلة قدمت خدماتها ل 245 من للضيوف والعمال والقائمين على المهرجان، فيما قدمت فرق التواصل المجتمعي خدمات التوعية ووزعت المطهرات والكمامات على 1200 من المتواجدين في الجونة.