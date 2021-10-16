اشتراكات المترو للطلاب.. الأسعار والأوراق المطلوبة وموعد الانتهاء

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أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، اليوم السبت، عن استمرار مكاتب الاشتراكات بالمترو في تلقي أوراق استمارات الاشتراكات للطلاب حتى نهاية العام الدراسي، قائلًا: «شغالين لحد الامتحانات».

كانت شركة المترو قد بدأت في 2 أكتوبر الحالي في استخراج اشتراكات الطلاب، بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2021_2022، وذلك بجميع مكاتب الاشتراكات الموجودة بمحطات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، في مواعيد العمل المخصصة لها يوميًا بدءًا من 8 صباحا حتى 4 عصرًا.

ويتم شراء استمارة الطلاب من مكاتب الاشتراكات بمحطات المترو، قيمتها 5 جنيهات وملء بياناتها ثم ختمها واعتمادها من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له الطالب، وإعادة تقديمها لمكتب الاشتراكات لاستخراج الاشتراك.

الأوراق المطلوبة لاشتراكات الطلاب

يتطلب استخراج اشتراك الطلاب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة بالاستمارة، ويستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

كما يتطلب اشتراك الطلاب استخراج كارت ذكي رسومه 25 جنيها لتحميل عليه الاشتراك، ويستخرج اشتراك الطلاب لمدة 3 أشهر فقط هي فترة التيرم الدراسى، وتبلغ نسب التخفيض على اشتراك الطلاب 98%.

- يتم شراء استمارة الطلاب بواقع 5 جنيهات ووضع عدد 2 صورة شخصية 4x6

- تختم الصورة الأولى، بحيث يظهر نصف الختم على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف تعتمد الاستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شؤون الطلاب بالجامعة أو الجهة التي يدرس بها الطالب.

- يُرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب.

- يرفق بالاستمارة صورة إيصال المصاريف، أو صورة كارنيه السنة الدراسية الحالية أو السابقة.

- يكتب رقم هاتف الطالب الجوال أو رقم ولي أمره على الاستمارة .

- يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط .

- يستخدم الاشتراك لحامله فقط حتى لا يعرض الطالب نفسه لغرامة مالية.