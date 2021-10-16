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«صناعة الشيوخ»: إشادة البنك الدولي بجهود في مواجهة «كورونا»

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«صناعة الشيوخ»: إشادة البنك الدولي بجهود مصر في مواجهة «كورونا» «صناعة الشيوخ»: إشادة البنك الدولي بجهود في مواجهة «كورونا»

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قال النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن إشادة ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى، بجهود في مواجهة التحديات الخاصة بجائحة كورونا، وتأثيرها على قطاعات السياحة والزراعة، واللوجستيات والكهرباء، وما تشهده تلك القطاعات من تحديات، يؤكد أن مصر أحرزت تقدما في ذلك مع أهمية تعزيز منظومة الصحة بمثابة شهادة دولية جديدة تؤكد للعالم كله نجاح القاهرة في مواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطنى بجميع قطاعاته الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

أضاف «المنزلاوى» في بيان له أصدره اليوم إن التجربة المصرية في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا اصبحت نموذجاً متفرداً حاز اعجاب جميع المؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية. لافتا إلى تأكيد ديفيد مالباس بأن البنك يتعاون مع مصر والأردن ولبنان في برامج تلقيح كورونا وتوزيع اللقاحات بجانب العمل على دعم الأردن في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين عليها والسعى لالحاقهم بسوق العمل من خلال تصاريح رسمية.

وأكد النائب أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذي نفذته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى في عام 2016 كان في مقدمة الاسباب الحقيقية في صمود ونجاح مصر في مواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا مؤكداً أن أكبر دليل ليس استمرار مسيرة الانتاج والاستثمار ومواجهة مشكلات الصناعة المصرية ولكن مصر صممت برنامجاً مصريًا ووطنيًا بنسبة 100 % لمواجهة ظاهرة الارهاب الاسود وفى نفس الوقت استمرار التنمية الشاملة والحقيقية وانجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى في جميع انحاء البلاد.

المصرى اليوم

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