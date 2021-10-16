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نشر كتب «لاهوتية» دون تصريح.. وقف موقع مكتبة الكلية الإكليريكية لحين مراجعة محتوياته

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نشر كتب «لاهوتية» دون تصريح.. وقف موقع مكتبة الكلية الإكليريكية لحين مراجعة محتوياته نشر كتب «لاهوتية» دون تصريح.. وقف موقع مكتبة الكلية الإكليريكية لحين مراجعة محتوياته

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عقد مجلس الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، اجتماعًا افتراضيًا طارئًا، عبر الإنترنت، وذلك لمناقشة مشكلة نشر كتب على الموقع الإلكتروني لمكتبة الكلية، دون الرجوع لإدارة الكلية، أو مراجعة محتوى هذه الكتب.

وأصدر المجلس بيانًا هذا نصه:« إنه في يوم الجمعة ١٥ أكتوبر الساعة التاسعة مساءًا، اجتمع مجلس الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس في جلسة طارئة دعا إليها الأنبا ميخائيل الأسقف العام ووكيل الكلية، وذلك لمناقشة تداعيات ماقام به مسؤول المكتبة بالكلية من نشر كمية هائلة من الكتب الإلكترونية على موقع مكتبة الكلية دون تصريح من إدارة الكلية».

وقرر مجلس الكلية المنعقد (عبر الإنترنت) بوقف موقع مكتبة الكلية لحين مراجعة محتوياته من الكتب.

وشارك في الاجتماع الأنبا مكاري نائب رئيس قسم العبادة والليتورجيا، والأنبا ميخائيل وكيل الكلية ورئيس قسم الكتاب المقدس، والدكتور القس غريغوريوس رشيدي، رئيس قسم اللاهوت، والدكتور القس باسيليوس صبحي، رئيس قسم الآباء وتاريخ الكنسية، والدكتور القس زكا لبيب، رئيس قسم اللغات، والدكتور سعيد حكيم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، والدكتور رشدي واصف بهنام، رئيس قسم العبادة والليتورجيا، والدكتور رسمي عبدالملك، رئيس قسم العلوم الإنسانية، والدكتورة عايدة نصيف، نائب رئيس قسم العلوم الإنسانية، والدكتور جرجس صالح، مسؤول العلاقات مع الكنائس، والدكتور عدلي أنيس، قسم الكتاب المقدس، ومسؤول الجامعات، والراهب القمص بنيامين المحرقي، المشرف الروحي.

المصرى اليوم

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