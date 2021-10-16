مطالبه برلمانية بحصر كافة أصول الأراضي غير المستغلة لعمل مشاريع قومية

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قال النائب عبدالله أحمد عبدالله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن ملف تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ولعل ما أعلنه رئيس الجمهورية اليوم أثناء فعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بشأن تحويل بعض المناطق غير المستغلة لمشروعات قومية تخدم المواطنين ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة باستغلال كافة الموارد لصالح المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة في ملف تطوير العشوائيات وخاصة المناطق غير الآمنة، حيث شهدنا عمليات تطوير المناطق غير الآمنة، وإزالة 32 منطقة تضم منشآت قديمة كانت تمثل خطورة على حياة قاطنيها، مؤكدا أن الخارطة العمرانية القومية الجديدة التي أعادت الدولة رسمها تهدف في المقام الأول للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي واستعادة الشكل الحضاري للدولة المصرية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم عمل إعادة حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية، على أن تقدم كل وزارة حصر شامل لكافة الأراضى التابعة لها في المحافظات المختلفة بمعاونة وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد، ومن ثم يتم إعداد دراسة حول كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الأصول لصالح المواطنين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية خلال فعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة اليوم بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه الأصول.