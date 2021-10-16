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حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تفقد استاد نيايو الوطني استعدادا لخوض لقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في الثانية ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.



وكان لاعبو الفريق وصلوا للاستاد بعد خوض تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة وتناول وجبة الغداء استعدادا لخوض المباراة المرتقبة أمام بطل كينيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.