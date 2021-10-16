عودة صلاح وفيرمينو وماني لقيادة هجوم ليفربول أمام واتفورد (التشكيل الرسمي)

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أعلن الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه في مواجهة واتفورد اليوم في اطار الجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب فيكار رود معقل فريق واتفورد.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلهر

خط الدفاع: ارنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون – ميلنر – نابي كيتا.

الهجوم: محمد صلاح – ماني – فيرمينو.

ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة خلف تشيلسي المتصدر برصيد 16 نقطة، بينما يحتفل واتفورد المركز 15 من جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

مباراة ليفربول مانشستر سيتي في الدورى الإنجليزى - صورة أرشيفية

ويسعى محمد صلاح نجم ليفربول لزيادة حصيلة أهدافه هذا الموسم والانفراد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما وصل رصيده إلى 6 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي هداف ليستر سيتي في الصدارة.

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