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القبض على سيدتين أوهمتا 8 أشخاص بتخصيص وحدات سكنية ومحال لهم في بورسعيد

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القبض على سيدتين أوهمتا 8 أشخاص بتخصيص وحدات سكنية ومحال لهم في بورسعيد القبض على سيدتين أوهمتا 8 أشخاص بتخصيص وحدات سكنية ومحال لهم في بورسعيد

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط سيدتين ببورسعيد، استوليتا على أموال عدد من المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية ومحلات بالمحافظة سكنهما.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 8 أشخاص، بقيام سيدتين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على تخصيص وحدات سكنية ومحلات بمحافظة بورسعيد، مدعيتان علاقاتهما ونفوذهما بمسؤولى المحافظة.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المتهمتين مقيمتان بمحافظة بورسعيد، إذ تمارسان نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين، وتدّعي أحدهما بأنها تعمل بأحد المناصب بالمحافظة ولديها نفوذ وعلاقات بالمسؤولين، فيما تقوم الأخرى بالترويج لتلك النفوذ المزعومة، وتمكنتا من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بزعم تخصيص وحدات سكنية ومحلات بالمحافظة، وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة.

المصرى اليوم

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